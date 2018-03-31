أعلنت قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية العراقية عن انطلاق عمليات تفتيش وتعقب لعناصر تنظيم داعش الاجرامي جنوب قضاء طوزخورماتو.

وأوضح موقع إعلام الحشد الشعبي أن ألوية الحشد وباسناد قوات الشرطة الاتحادية، انطلقت من أربعة محاور بعملية أمنية جنوب الطوز، وأشار إلى أن العملية تهدف للقضاء على فلول الجماعات الارهابية و تأمين القضاء و المناطق المحيطة به من التعرضات والسيطرات الوهمية.

وباشرت القوات العراقية بتفتيش قرية المالحة جنوب طوز خورماتو وتقدموا باتجاه قرى عمق الصحراء. وأدت العمليات إلى مقتل انتحاريين اثنين من داعش.

وعثرت القوات على كدس للعتاد داخل احد الانفاق قرب سلسلة جبال بتيرا جنوب القضاء، وتمكنت من قتل انتحاري حاول تفجير نفسه في احد الانفاق في سلسلة جبال بتيرا جنوب قضاء طوزخورماتو.

المصدر: موقع اعلام الحشد الشعبي