مصادر يمنية: القوة الصاروخية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2018 - 12:55
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مراسل المنار: سقوط طائرة تجسس اسرائيلية من دون طيار بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون جنوب لبنان
طائرة التجسس التي سقطت هي من طراز "هيرون 450" وهي استراتيجية تحمل 4 صواريخ وتطير لساعات في الهواء
ولي العهد السعودي لمجلة "تايم" الأمريكية: الاسد باق في السلطة وليس من مصلحته ترك الإيرانيين يفعلون ما يحلو لهم في سوريا
محمد بن سلمان: نعتقد أن القوات الأمريكية يجب أن تبقى في سوريا لفترة متوسطة على الأقل إن لم تكن على المدى الطويل
بن سلمان: بقاء القوات الأمريكية على الأرض السورية هو الجهد الأخير لمنع إيران من الاستمرار في توسيع نفوذها
مراسل المنار: 15 شهيدا وأكثر من 1500 جريح في مواجهات مع الاحتلال على حدود قطاع غزة في مسيرة العودة
الهلال الأحمر الفلسطيني: 63 جريحاً خلال المواجهات مع جيش العدو في مناطق عدّة الضفة الغربية المحتلة
مراسل المنار: إصابة عدد من الصحافيين بجروح بعد اطلاق النار عليهم من قبل جنود الاحتلال على حاجز بيت إيل بالضفة الغربية
الهيئة الوطنية لمسيرة العودة: ندعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية بالجرائم الاسرائيلية التي شهدتها فعاليات يوم الارض في غزة
الهيئة الوطنية لمسيرة العودة: التضحيات الفلسطينية خلال فعاليات يوم الارض تؤكد سقوط ما تسمى صفقة القرن الى غير رجعة
حزب الله: الشعب الفلسطيني المقاوم في غزة سطّر أبهى صور الملاحم والفداء
حزب الله: الشعب الفلسطيني أكّد بدماء شهدائه وقبضاته المرفوعة حقه الثابت بفلسطين محرّرة أبية
حزب الله: الوقائع أكّدت أن القضية الفلسطينية حيّة وأن الشعب الفلسطيني على استعداد لتقديم أغلى التضحيات بسبيل تحرير أرضه
حزب الله: الوقائع أكّدت أن الشعب الفلسطيني على استعداد لتقديم أغلى التضحيات في سبيل تحرير أرضه
حزب الله: مسيرة العودة أدخلت اليأس إلى قلوب أعداء الشعب الفلسطيني وكل الخائنين والمتآمرين على قضيته
المكتب السياسي لأنصار الله: الشعب الفلسطيني أثبت في مسيرة العودة أنه أقوى من كل المؤامرات التي تستهدف قضيته المقدسة
جمعية الوفاق الوطني البحرينية: فلسطين حق للشعب الفلسطيني ونقف بكل ما نستطيع مع القضية الفلسطينية المحقة
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران
حزب الله ينفي ادعاءات تحالف العدوان عن نقل صواريخ بالستية من الضاحية الجنوبية في لبنان الى اليمن
حزب الله يعتبر ان ادعاءات تحالف العدوان عن نقل صواريخ الى اليمن هي مجرد أكاذيب تدعو للسخرية
الرئيس التركي بحث هاتفيا مع نظيره الاميركي المستجدات في سوريا والعراق ومسألة مكافحة الارهاب
مصادر يمنية: القوة الصاروخية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران
منذ 2 ساعة
31 March، 2018
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