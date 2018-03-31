توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً الاحد غائماً جزئيّأُ الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة يتحول مساءً الى قليل الغيوم.

– الحالة العامة:

طقس ربيعي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال واستقرارها على الساحل.

– الأحد: غائم جزئيّأُ الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة يتحول مساءً الى قليل الغيوم.

– الإثنين: صافٍ الى قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال والداخل ، يتكون ضباب محلي على المرتفعات مساءً.

– درجات الحرارة المتوقعة تراوح على الساحل ما بين 14 و 21 درجة، فوق الجبال ما بين 6 و 12 درجة، في الارز ما بين -1 و 6 درجات، اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 6 و 16 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربيّة الى شمالية شرقية، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و٨٠%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج

– حرارة سطح الماء: ٢٣°م.

– الضغط الجوي: 765 ملم زئبق .

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية