أعربت الولايات المتحدة عن “حزنها البالغ” لاستشهاد 16 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي الجمعة في ذكرى يوم الارض خلال مسيرة شعبية واسعة شارك فيها عشرات الاف الفلسطينيين على طول الحدود في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في تغريدة على تويتر “نشعر بحزن بالغ للخسائر في الارواح في غزة اليوم”. وأضافت “ندعو كل المعنيين الى أخذ إجراءات لخفض التوتر”.

وادعت نويرت على أن “المجتمع الدولي يركز على الاجراءات الواجب اتخاذها لتحسين حياة الفلسطينيين ويعمل على خطة للسلام، العنف لا يخدم أيا من هذين الهدفين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية