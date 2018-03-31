قال مسؤول اميركي الجمعة انه بامكان روسيا تعويض الستين دبلوماسيا الذين طردتهم واشنطن بعد ان اعتبرتهم “جواسيس” على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق في انكلترا، وذلك بتسمية دبلوماسيين جدد.

وكان الاميركيون اعلنوا هذا الاسبوع طرد 48 دبلوماسيا روسيا يعملون في السفارة الروسية بواشنطن و12 آخرين يعملون في البعثة الروسية لدى الامم المتحدة، كما اعلنوا غلق القنصلية الروسية في سياتل.

وقال مسؤول في الخارجية الاميركية “ان الحكومة الروسية تبقى حرة في تقديم ارواق اعتماد للمناصب الشاغرة، وسيتم درس كل طلب على حدة”.

وامام الدبلوماسيين الروس الذين نفت موسكو ان يكونوا جواسيس، حتى الاثنين لمغادرة اراضي الولايات المتحدة، لكن بحسب وسائل اعلام اميركية شوهدت طائرات روسية الجمعة في مهبط مطار دولس قرب واشنطن ارسلت لاعادة الدبلوماسيين.

وردت روسيا الخميس باعلان طرد 60 دبلوماسيا اميركيا وغلق القنصلية الاميركية في سان بطرسبوغ.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية