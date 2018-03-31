استبعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة.

وقال ولي العهد السعودي في مقابلة مع مجلة “تايم” الأمريكية: “بشار باق”، (في السلطة) معربا عن اعتقاده أنه ليس من مصلحة الرئيس السوري “ترك الإيرانيين يفعلون ما يريدون فعله” في سوريا.

من جهة أخرى، اعتبر بن سلمان أنه من الضروري أن يحافظ الجيش الأمريكي على وجوده في سوريا، على الرغم من إعلان الرئيس دونالد ترامب مؤخرا بأن قوات بلاده ستنسحب من هناك قريبا.

وأضاف بن سلمان للمجلة “نعتقد أن القوات الأمريكية يجب أن تبقى لفترة متوسطة على الأقل، إن لم تكن على المدى الطويل”.

ورأى أن بقاء القوات الأمريكية على الأرض السورية هو “الجهد الأخير لمنع إيران من الاستمرار في توسيع نفوذها”، وفق المجلة.

المصدر: روسيا اليوم