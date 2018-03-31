ذكرت مجلة “شبيغل”، نقلا عن مصادر لها في الأوساط الحكومية الألمانية، أن الحكومة الاتحادية لا تنوي التدخل في قرار محتمل بتسليم رئيس حكومة كاتالونيا السابق، كارليس بوتشديمون لمدريد.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الألمانية لن تعلق قرار ترحيل وتسليم بوتشديمون للسلطات الإسبانية.

وفي وقت سابق أفادت صحيفة “Süddeutsche Zeitung”، بأن محامي الدفاع عن بوتشديمون، ناشد الحكومة الألمانية بالإعلان أنها لن تقوم بتسليم بوتشديمون للسلطات الإسبانية مهما كانت الظروف.

وقال المحامي، إنه يعتزم التوجه إلى المحكمة الدستورية الألمانية إذا قررت محكمة مقاطعة شليزفيغ – غولشتين تسليم موكله لإسبانيا.

وتؤكد المعلومات المتوفرة لدى مجلة “شبيغل”، أن السلطات توصلت لاتفاق مع وزارة العدل الألمانية بشأن موضوع رئيس كاتالونيا المقال.

وقال مصدر في ديوان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن الحكومة لن تتدخل في الموضوع لأن تدخلها لن يروق لسلطات المقاطعة المذكورة أعلاه لأنها ستعتبره بمثابة التدخل السياسي – القانوني في صلاحياتها.

المصدر: وكالات