أكد مسؤولون أمريكيون وبريطانيون أن جنديا أمريكيا وآخر بريطانيا من التحالف الدولي، قتلا بانفجار عبوة ناسفة شمالي سوريا.

وأفاد مسؤولان أمريكيان، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، بأن أحد العسكريين اللذين قتلا في الانفجار، أمريكي، في الحادثة التي وقعت أمس قرب مدينة منبج شمالي سوريا.

وبذلك بلغت خسائر الجيش الأمريكي في سوريا 14 قتيلا، حسب الإحصاءات المعلن عنها رسميا.

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الحرب البريطانية أن أحد عناصرها المتمركزين مع القوات الأمريكية قتل أيضا.

وقال متحدث باسم وزارة الحرب البريطانية “للأسف نضطر للتأكيد أن أحد أفراد القوات المسلحة البريطانية قتل جراء تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع في سوريا أمس”.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مقتل اثنين وإصابة 5 من قواته في منبج شمالي سوريا مساء الخميس جراء تفجير عبوة ناسفة. ولم يكشف التحالف عن مزيد من التفاصيل.

المصدر: وكالات