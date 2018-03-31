قامت السلطات البريطانية بتفتيش طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الروسية “آيروفلوت” في مطار هيثرو الدولي بلندن.

وصرح مصدر في شركة الطيران الروسية قائلا “الجانب البريطاني لم يقدم أي مبررات لتفتيش الطائرة. وقررنا أن يقوم الطاقم وممثلو الشركة بتفتيش الطائرة مجددا بعد تفتيشها من قبل السلطات البريطانية، لأن البريطانيين أجبروا كامل أفراد الطاقم على الخروج من الطائرة”.

وفي تعليقها على الحادث، اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الإجراءات البريطانية “عملا استفزازيا”.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة “روسيا 24″، إن السلطات البريطانية طالبت الطاقم، بمن فيهم القبطان بمغادرة الطائرة، واقترح الطاقم المشاركة في التفتيش، علما بأن القواعد تحظر عليه الخروج من الطائرة. وبدأ البريطانيون بالتفتيش، ومنعوا القبطان من الخروج من قمرة القيادة وحضور التفتيش”.

وأضافت زاخاروفا أن طاقم السفارة الروسية في لندن توجه إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أن موسكو تطالب السلطات البريطانية “بالعودة إلى المسار القانوني والتخلي عن تصرفاتها الاستفزازية”.

وفي وقت لاحق، قال ممثل الخطوط الجوية الروسية “آيروفلوت” في بريطانيا، إن الطائرة المذكورة، أقلعت من مطار هيثرو في لندن متجهة إلى موسكو.

ووفقا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، فقد أقلعت الرحلة رقم 2583 عند الساعة 19:54 بالتوقيت المحلي للندن، بعد تأخير استمر ساعتين و39 دقيقة، وستصل الطائرة إلى موسكو في الساعة 01:39 صباح السبت.

المصدر: وكالات