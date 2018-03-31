أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اتصالا هاتفيا قبيل اجتماع قمة مزمعة في تركيا مطلع شهر نيسان/أبريل القادم.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن “الوزيرين بحثا عددا من القضايا الهامة في العلاقات الثنائية، في سياق المحادثات الروسية التركية المزمع عقدها على أعلى مستوى”.

يشار إلى أن قمة بشأن سوريا، ستعقد في الـ4 من نيسان/أبريل في تركيا تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، يسبقها اجتماع ثنائي بين بوتين وأردوغان.

المصدر: وكالات