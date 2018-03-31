نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية في مخيم الرشيدية، وقفة تضامنية عند مدخل المخيم، بمناسبة الذكرى 42 ليوم الأرض، شارك فيها أبناء المخيم، وممثلون عن الفصائل الفلسطينية كافة.

وألقى عضو قيادة حركة “فتح”- شعبة الرشيدية أبو نبيل ديب، كلمة منظمة “التحرير الفلسطينية”، فقال “إن يوم الأرض هو يوم فلسطين والعرب والأمة الإسلامية والشهداء، شهداء الضفة وغزة وال 48، وشهداء الثورة الفلسطينية وأحرار العالم، الذين وقفوا معنا ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم”.

وأكد ديب أن “الوحدة الوطنية هي السلاح الأمضى في مواجهة الاحتلال الصهيوني، كما قال الرئيس الخالد الشهيد ياسر عرفات، الذي قال أيضا: ليس فينا وليس منا من يتنازل عن ذرة تراب من القدس وفلسطين”، مشددا على “حق شعبنا بمقاومة الاحتلال الصهيوني بأشكال المقاومة كافة”.

وحيا “أيوب فلسطين وهذا الزمن، الرئيس القائد محمود عباس، حامل الأمانة الثابت على الثوابت”، مقدما نبذة تاريخية عن “وقائع ملحمة يوم الأرض الخالد، وما قدمه شعبنا من تضحيات وشهداء وجرحى وأسرى في 30 آذار 1976”.

وألقى المسؤول السياسي لحركة “حماس” في صور عبد المجيد عوض، كلمة “تحالف القوى الفلسطينية”، فدعا إلى “مقاومة الاحتلال الصهيوني بكل أشكال المقاومة حتى تحرير فلسطين”، مشددا على “ضرورة إنجاز الوحدة الوطنية”. وقدم سردا تاريخيا لأحداث يوم الأرض.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام