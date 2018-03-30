المكتب السياسي لأنصار الله يحيي الشعب الفلسطيني في يوم الأرض، ويثمن تضحياته في مسيرة العودة( المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2018 - 23:31
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مراسل المنار: 15 شهيدا وأكثر من 1500 جريح في مواجهات مع الاحتلال على حدود قطاع غزة في مسيرة العودة
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الإحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية وباب الزاوية بالخليل وعلى مدخل أريحا
الهلال الأحمر الفلسطيني: 63 جريحاً خلال المواجهات مع جيش العدو في مناطق عدّة الضفة الغربية المحتلة
مراسل المنار: إصابة عدد من الصحافيين بجروح بعد اطلاق النار عليهم من قبل جنود الاحتلال على حاجز بيت إيل بالضفة الغربية
مراسل المنار: أعداد المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة فاقت التوقعات رغم رصاص الاحتلال
مراسل المنار: مئات الفلسطينيين يجتازون الحدود شرق مخيم البريج
الهيئة الوطنية لمسيرة العودة: ندعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية بالجرائم الاسرائيلية التي شهدتها فعاليات يوم الارض في غزة
الهيئة الوطنية لمسيرة العودة: التضحيات الفلسطينية خلال فعاليات يوم الارض تؤكد سقوط ما تسمى صفقة القرن الى غير رجعة
حزب الله: الشعب الفلسطيني المقاوم في غزة سطّر أبهى صور الملاحم والفداء
حزب الله: الشعب الفلسطيني أكّد بدماء شهدائه وقبضاته المرفوعة حقه الثابت بفلسطين محرّرة أبية
حزب الله: الوقائع أكّدت أن القضية الفلسطينية حيّة وأن الشعب الفلسطيني على استعداد لتقديم أغلى التضحيات بسبيل تحرير أرضه
حزب الله: وقائع اليوم أكّدت أن الشعب الفلسطيني على استعداد لتقديم أغلى التضحيات في سبيل تحرير أرضه
حزب الله: مسيرة العودة أدخلت اليأس إلى قلوب أعداء الشعب الفلسطيني وكل الخائنين والمتآمرين على قضيته
المكتب السياسي لأنصار الله: الشعب الفلسطيني أثبت في مسيرة العودة أنه أقوى من كل المؤامرات التي تستهدف قضيته المقدسة
جمعية الوفاق الوطني البحرينية: فلسطين حق للشعب الفلسطيني ونقف بكل ما نستطيع مع القضية الفلسطينية المحقة
الدفاع الروسية تعلن عن التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج مسلحي ما يسمى "جيش الاسلام" من دوما بالغوطة الشرقية لدمشق
أ ف ب: "جيش الإسلام" ينفي التوصل إلى اتفاق مع موسكو لإجلائه من مدينة دوما
الجيش الأميركي: قتيلان و5 جرحى من "التحالف الدولي" في انفجار عبوة في سوريا
الرئاسة الفرنسية: باريس لا تنوي القيام بأي عملية عسكرية جديدة شمال سوريا خارج إطار "التحالف الدولي"
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: عملية "غصن الزيتون" متواصلة للسيطرة على تل رفعت وبقية المناطق
اردوغان حول عرض فرنسا للوساطة مع الأكراد: من أنتم كي تتلفظوا بعبارة الوساطة بين تركيا و"تنظيم إرهابي"؟
وسائل إعلام: مقتل 6 جنود أتراك وإصابة 7 في هجوم مسلّح جنوب شرق تركيا
حزب الله ينفي ادعاءات تحالف العدوان عن نقل صواريخ بالستية من الضاحية الجنوبية في لبنان الى اليمن
حزب الله يعتبر ان ادعاءات تحالف العدوان عن نقل صواريخ الى اليمن هي مجرد أكاذيب تدعو للسخرية
اليمن: 3 شهداء جراء استهداف العدوان السعودي الأميركي لمنازل في منطقة غافرة بمديرية الظاهر في صعدة
الكرملين: روسيا لم تبادر إلى شن حرب دبلوماسية واضطرت لاتخاذ إجراءات انتقامية رداً على أعمال غير ودية وغير مشروعة
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: الرئيس بري لم يدل الجمعة بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية
المكتب السياسي لأنصار الله يحيي الشعب الفلسطيني في يوم الأرض، ويثمن تضحياته في مسيرة العودة( المسيرة)
منذ 1 ساعة
30 March، 2018
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