أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة ، أن وزير الخارجية الياباني تارو كونو، ووزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانغ كيونج هوا، أجريا محادثات هاتفية ، ناقشا خلالها الاستعدادات للقمة بين الكوريتين والقضية النووية لكوريا الشمالية ومسائل التعاون الثنائي.

وجاء في البيان الذي صدر عن خارجية كوريا الجنوبية: “أوضحت الوزيرة كانغ نتائج المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين(التي جرت يوم 29مارس /آذار)، وشددت على أهمية التعاون من أجل إنجاح القمة بين الكوريتين. وشكر الوزير كونو وزيرة الخارجية كانغ لتوضيحاتها، وقال انه يعتزم العمل بشكل وثيق من أجل إنجاح القمة.”

المصدر: سبوتنيك