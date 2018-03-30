أكد وزير لخارجية رومانيا، تيودور ميليشكانو ان تجربة الجزائر في مكافحة التشدد تجربة مهمة وشدد على ضرورة التعاون من أجل الوقاية من التطرف.

وقال ميليشكانو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، اليوم الجمعة في تصريح صحفي عقب لقائه مع وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، إن “هنالك ضرورة ملحة لتعاون البلدين معا من أجل الوقاية من التطرف، حتى لا يسمح لخطابات الحقد والدعاية بأن تخلف مزيدا من الضحايا، “مضيفا “نحن منفتحون في ذات الوقت على استكشاف فرص توسيع تعاوننا نحو جوانب أخرى في المجال الأمني، كون رومانيا بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فإنها تدعم المشاريع الأمنية التي تقوم بها هذه المنظمات مع الجزائر”.

المصدر: سبوتنيك