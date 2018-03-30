دانت وزارة الخارجية التركية الجمعة استخدام العدو الإسرائيلي للقوة بشكل غير متكافىء ضد الفلسطينيين، خلال قمعه لفعاليات مسيرة العودة خلال إحياء يوم الارض على حدود قطاع غزة المحاصر، ما ادى الى ارتقاء عشر شهداء على الاقل ومئات الجرحى.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان “ندين بشدة استخدام إسرائيل غير المتكافىء للقوة ضد الفلسطينيين خلال الاحتجاجات السلمية اليوم الجمعة في غزة”.

وعبرت الوزارة التركية عن “قلقها جراء أعداد الضحايا”، وقالت “من الضروري أن تكف إسرائيل عن استخدام القوة الذي من شأنه رفع التوترات في المنطقة”، ودعت “المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واقناع اسرائيل بالتخلي عن سلوكها العدواني ضد الفلسطينيين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية