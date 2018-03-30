قال عضو كتلة “التحرير والتنمية” النيابية في لبنان النائب غازي زعيتر “نعمل من أجل استحداث مراكز أقلام نفوس في محافظة بعلبك الهرمل”، وتابع “أزف إلى أهلي مخاتير بريتال أن وزير الداخلية وقع مرسوم استحداث قلم نفوس بريتال”.

واشار زعيتر في حديث له الجمعة “كما سنعمل لاستحداث مراكز نفوس حيث تقتضي الحاجة في منطقة بعلبك الهرمل لأن أقلام النفوس هي لتخفيف الأعباء عن المواطنين”.

من جهة ثانية، حيا زعيتر “الشعب الفلسطيني في يوم الارض”، وأكد على “حق هذا الشعب بالعودة إلى كامل أرضه على تراب فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام