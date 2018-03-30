قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “نحن مهتمون بالانتخابات والاهتمام منصب على إظهار حجم تأييدنا الشعبي لأن تأييدنا الشعبي كلما برز بشكل أكبر كلما يئس الأعداء منا وحققنا انتصارات بالصورة قبل أن ندخل إلى الميدان”.

واضاف الشيخ قاسم في حديث له الجمعة أن “تظهر القوة فيرتدع العدو أوفر من أن تستخدم القوة لردعه”، وتابع “قوتنا بشعبيتنا ونريد إظهارها ليراها العالم وليرتدع العدو وهذه نقطة هامة وإذا ارتدع العدو نستطيع أن ننطلق إلى البناء في الداخل بشكل أفضل”.

واكد الشيخ قاسم ان “الانتخابات هي خيار سياسي بمعنى انه عندما يؤيد الناس مجموعة من الممثلين يحملون رؤية وفكرة استقلالية مقاومة لبناء الأجيال وبناء البلد على قاعدة الحماية والبناء فهذا يعني أن يتمكن هؤلاء الممثلون من أن ينقلوا البلد إلى حال أفضل في مواجهة التحديات”.

ولفت الشيخ قاسم الى ان “الانتخابات ليست كرسيا يعطى منحة لأحد وليست مكتسبا لا لجهة ولا لفريق،هي تكليف وهي مسؤولية علينا أن نحملها بكل أمانة من أجل أن ننقل شعبنا إلى حال أفضل على المستوى السياسي والاجتماعي والإنمائي وفي كل المجالات”، واضاف “أي باختصار على قاعدة نحمي ونبني لمستقبل الحماية والدولة في مواجهة التحديات”.

وسأل الشيخ قاسم “من أعطى أميركا الحق لتسود على العالم وتستخدم الناس عبيدا والبلدان بقرة حلوبا لها؟”، مردفا “نحن قلنا لا ورفضنا هذا المنطق الأميركي،ووقفنا ونجحنا بحمد الله تعالى وسنستمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام