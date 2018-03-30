أعلنت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، إعلانها عددا من الدبلوماسيين المعتمدين لديها، أشخاصا غير مرغوب بهم في روسيا، وهو مطابق لعدد الدبلوماسيين الروس اللذين طردوا من كل دولة بسبب ما يعرف بـ “قضية سكريبال”.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: “سلمناهم [السفراء] مذكرات احتجاج، وأعلن أنه ردا على الطلبات غير المبررة من تلك الدول بطرد العاملين الدبلوماسيين الروس على أساس الاتهامات البريطانية غير المثبتة لروسيا، بسبب ما يعرف بـ “قضية سكريبال”، يعلن الجانب الروسي “أشخاصا غير مرغوب بهم” بنفس عدد العاملين المطرودين من البعثات الدبلوماسية الروسية في هذه الدول”.

وأفادت الخارجية في بيانها، إلى أن الدول التي تم استدعاء سفرائها هي، أستراليا وألبانيا وألمانيا والدنمارك وإيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وكندا ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا ومولدوفا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وأوكرانيا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا والتشيك والسويد وإستونيا.

المصدر: سبوتنيك