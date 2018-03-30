أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين ظهر اليوم الجمعة بجراح في المواجهات الدائرة في أكثر من مدينة في الضفة المحتلة.

وأُصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات الدائرة في رام االله في جمعة الغضب.

وفي البيرة، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي على حاجز بيت ايل .

وفي نابلس، أصيب 27 مواطناً في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قصرة بمدينة نابلس .

في السياق، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية المزرعة الغربية شمال رام الله عقب أداء الأهالي صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة.

المصدر: وكالة فلسطين اليوم