طالبت اليونان بأجوبة واضحة من تركيا في ما يتعلق بالتهم الموجهة إلى جنديين قيد التوقيف الاحتياطي في تركيا، بعدما عبرا الحدود بشكل غير مشروع في وقت سابق هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم الحكومة ديمتريس تزاناكوبولوس في حديث له الجمعة “نطالب بأجوبة واضحة حول سبب عدم معرفتنا التهم الموجهة إلى الجنديين بعد شهر على توقيفهما”.

واضاف المتحدث “هذه عرقلة تعطي الانطباع بأن تركيا تحاول استغلال المسألة لممارسة ضغط سياسي ودبلوماسي ولا نعتبر هذا شرعيا”.

وذكرت وسائل إعلام تركية انه وجهت تهمة التجسس للجنديين اللذين اوقفا في الثاني من آذار/مارس الجاري لدخولهما منطقة عسكرية في محافظة ادرنة بشمال تركيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية