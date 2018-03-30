أعلنت روسيا الجمعة حالة الانذار الشديد في بلدة فولوكولامسك بالقرب من موسكو مع انتشار انبعاثات ملوثة من مكب للنفايات وقامت بتوزيع الاقنعة الطبية والاجهزة التي تساعد على التنفس على المواطنين الذين نظموا احتجاجات متكررة.

وقال الكرملين إنه “يراقب عن كثب الوضع في بلدة فولوكولامسك البالغ عدد سكانها 20 ألف نسمة وتبعد 120 كلم غرب موسكو”.

والأسبوع الماضي قام الاطباء بعلاج عشرات الاطفال الذين اشتكوا من دوار وغثيان بسبب انبعاثات سامة من مكب يادروفو القريب من البلدة والواقع في منطقة موسكو.

وأعلن متحدث باسم وزارة الطوارئ المحلية “فرض حالة الانذار الشديد في البلدة”، وأكد “تعزيز المراقبة للبيئة مع اجراء فحوص متواصلة على نوعية الهواء”.

من ناحيتها، بدأت السلطات المحلية في توزيع اقنعة طبية وأجهزة تساعد على التنفس لمن هم بحاجة لها. بحسب المتحدث.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية