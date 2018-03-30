صور توثق لحظة إصابة طفل برصاص قناصة الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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صور توثق لحظة إصابة طفل برصاص قناصة الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة
منذ 52 mins
30 March، 2018
عربي وإقليمي
-
فلسطين
صور توثق لحظة إصابة طفل برصاص قناصة الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
المصدر:
انترنت
فلسطين
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