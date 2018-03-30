نجاح القوة الصاروخية اليمنية في اطلاق عدد من الصواريخ الباليستية على اهداف في العمق السعودي هو:

فشل واضح لقوى العدوان السعودي الاميركي

فشل منظومة الباتريوت الاميركية

الاثنان معا عرض النتائج