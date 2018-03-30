اندلاع مواجهات في قصرة جنوب نابلس وعلى مدخل اريحا الجنوبي (وكالة معاً) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2018 - 14:50
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مراسل المنار: 4 شهداء و356 جريحاً في مسيرات العودة في غزة
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رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: الشعب الفلسطيني يؤكّد اليوم ألا تنازل عن القدس ولا بديل عن فلسطين ولا حل إلا بالعودة
رئيس أركان العدو غادي ايزنكوت: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات
اسماعيل هنية: الشعب الفلسطيني يؤكّد اليوم أنّه موحّد في خندق الثوابت والقدس ومواجهة الصفقات المشبوهة
ايزنكوت: هناك تطابق مصالح مع السعودية بـ"مواجهة إيران" وتعاون استخباري وأمني مع الدول التي لدينا معها اتفاقيات سلام
سوريا: مركز المصالحة الروسي يعلن تمديد العمل بالهدنة في الغوطة الشرقية لدمشق لخروج من تبقى من مسلّحين إلى إدلب
الدفاع الروسية تعلن عن التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج مسلحي ما يسمى "جيش الاسلام" من دوما بالغوطة الشرقية لدمشق
أ ف ب: "جيش الإسلام" ينفي التوصل إلى اتفاق مع موسكو لإجلائه من مدينة دوما
سانا: الجيش السوري يؤمن خروج دفعات جديدة من المدنيين من الغوطة الشرقية لدمشق عبر مخيم الوافدين
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن أن بلاده ستنسحب من سوريا "قريباً جداً وتترك الآخرين يهتمون بالأمر"
وزارة الخارجية الأميركية تنفي أن تكون لديها أي معلومات بشأن خطط لسحب القوات الأميركية من سوريا
الجيش الأميركي: قتيلان و5 جرحى من "التحالف الدولي" في انفجار عبوة في سوريا
الرئاسة الفرنسية: باريس لا تنوي القيام بأي عملية عسكرية جديدة شمال سوريا خارج إطار "التحالف الدولي"
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: عملية "غصن الزيتون" متواصلة للسيطرة على تل رفعت وبقية المناطق
اردوغان حول عرض فرنسا للوساطة مع الأكراد: من أنتم كي تتلفظوا بعبارة الوساطة بين تركيا و"تنظيم إرهابي"؟
وسائل إعلام: مقتل 6 جنود أتراك وإصابة 7 في هجوم مسلّح جنوب شرق تركيا
اليمن: 3 شهداء جراء استهداف العدوان السعودي الأميركي لمنازل في منطقة غافرة بمديرية الظاهر في صعدة
الكرملين: روسيا لم تبادر إلى شن حرب دبلوماسية واضطرت لاتخاذ إجراءات انتقامية رداً على أعمال غير ودية وغير مشروعة
اندلاع مواجهات في قصرة جنوب نابلس وعلى مدخل اريحا الجنوبي (وكالة معاً)
منذ 28 mins
30 March، 2018
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