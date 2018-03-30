وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عبر “التويتر”: الى سكان قطاع غزة، كل من يقترب من الجدار يعرض حياته للخطر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2018 - 11:10
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الفلسطينيون يحيون "يوم الأرض" بمسيرات وفعاليات في مختلف الأراضي الفلسطينية
مراسل المنار: إستشهاد مزارع فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني شرق خان يونس في قطاع غزة
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
رئيس أركان العدو غادي ايزنكوت: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات
ايزنكوت: هناك تطابق مصالح مع السعودية بـ"مواجهة إيران" وتعاون استخباري وأمني مع الدول التي لدينا معها اتفاقيات سلام
ايزنكوت: أستبعد نشوب حرب في العام 2018
مجلس النواب اللبناني يقر موازنة عام 2018 بتصويت 50 "مع" و 2 "ضد" وامتناع 11 نائباً عن التصويت
كتلة الوفاء للمقاومة تمتنع عن التصويت لصالح موازنة عام 2018
مجلس النواب يوافق على إعطاء القضاة 3 درجات إضافية والرئيس بري يعتبر المسألة مسألة مساواة ولها علاقة باستقلالية القضاء
سوريا: مركز المصالحة الروسي يعلن تمديد العمل بالهدنة في الغوطة الشرقية لدمشق لخروج من تبقى من مسلّحين إلى إدلب
الدفاع الروسية: خروج أكثر من 143 ألف شخص من الغوطة الشرقية لدمشق منذ بدء الهدنة عبر الممرات الإنسانية
الدفاع الروسية: أهالي دوما في الغوطة الشرقية يطالبون المسلّحين بالقبول بشروط الجيش السوري
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن أن بلاده ستنسحب من سوريا "قريباً جداً وتترك الآخرين يهتمون بالأمر"
وزارة الخارجية الأميركية تنفي أن تكون لديها أي معلومات بشأن خطط لسحب القوات الأميركية من سوريا
الرئاسة التركية: نرفض الحوار أو الوساطة أو التواصل مع "المنظمات الإرهابية التي تحاول اكتساب الشرعية تحت مسمى "قسد"
وسائل إعلام: مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 7 في هجوم مسلّح جنوب شرق تركيا
اليمن: القوة الصاروخية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز "بدر 1" على شركة آرامكو في جيزان السعودية
مصادر يمنية: 3 شهداء جراء استهداف العدوان السعودي الأميركي لمنازل في منطقة غافرة بمديرية الظاهر في صعدة
الخارجية الإيرانية رداً على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي: إدعاءات باريس بإرسال إيران الصواريخ لليمن كذبة كبيرة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: سنرد بالمثل على الدول التي طردت دبلوماسيينا
لافروف: قررنا طرد نفس العدد من الدبلوماسيين الأميركيين وإغلاق القنصلية الأميركية في سان بطرسبورغ
فنزويلا: فرار 20 سجيناً من مركز للشرطة في مدينة ماراكاي شمال البلاد
وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عبر “التويتر”: الى سكان قطاع غزة، كل من يقترب من الجدار يعرض حياته للخطر
منذ 21 mins
30 March، 2018
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