أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة أن مركز المصالحة الروسي في سوريا قرر تمديد عمل الهدنة الإنسانية لخروج ما تبقى من مسلحي “فيلق الرحمن” إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب. وجاء في بيان الوزارة بهذا الصدد ” قرر مركز المصالحة الروسي تمديد عمل الهدنة الإنسانية لخروج ما تبقى من مسلحي “فيلق الرحمن” إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب “. وأوضح البيان، أنه “على أساس الاتفاقات التي توصلت إليها قيادة المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة على أراضي الجمهورية العربية السورية، مع قادة فصيل فيلق الرحمن، فإن انسحاب المسلحين من منطقة عربين (شرق الغوطة) يتواصل منذ 24 آذار/مارس”.

وأكد البيان أنه “تم في 29 آذار/ مارس، وعبر ممر إنساني تم تنظيمه، نقل 7003 مسلحين مع أفراد عائلاتهم، بواسطة 129 حافلة إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب “. وأضاف البيان أنه “منذ بداية الهدنة[ الاتفاق على خروج المسلحين] تم نقل 31915 مسلحاً مع أفراد عائلاتهم من عربين إلى محافظة إدلب”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية