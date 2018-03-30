نفذت وحدة القناصة اليمنية عمليات قنص في جبهة جيزان ونجران اليوم الخميس، أدت إلى سقوط 9 جنود سعوديين، كما تعرضت تجمعات جنود سعوديين آخرين في نجران لاستهداف مدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية.

وأفاد مصدر عسكري للمسيرة نت عن قنص 8 جنود سعوديين في الخوبة بجيزان، وجندي آخر في موقع الشرفة بنجران.

كما أفاد المصدر عن استهداف تجمعات الجنود السعوديين في مواقع الضبعة والشرفة والمخروق الصغير ومعسكر رجلا في نجران بالمدفعية.

إلى ذلك، أوضح المصدر العسكري أن مدفعية الجيش والجان استهدفت رقابة ومستحدث السديس ومواقع نهوقة وتويلق بشجع ومراش في نجران.

المصدر: المسيرة