اعتقلت الشرطة البرازيلية الخميس جوزيه يونس احد اصدقاء الرئيس البرازيلي ميشال تامر في اطار عملية دهم واسعة في قضية فساد متعلقة بمنح عقود بطريقة غير شرعية في مرفأ سانتوس في ساو باولو.

وشملت الاعتقالات ايضا ثلاثة على الاقل مقربين من الرئيس هم الكولونيل المتقاعد جواو بابتيستا ليما ووزير الزراعة الأسبق فاغنر روسي بالالضافة الى أنطونيو سيلسو غريكو مالك شركة “رودريمار” التي تقدم خدمات لوجستية للمرافىء.

وقال الادعاء العام إن الأربعة يمكن ان يتم ايقافهم احترازيا لمدة خمسة ايام.

وأعطى قاضي المحكمة العليا روبيرتو باروسو الاذن بالاعتقالات وهو الذي يشرف على تحقيقات قضية مرفأ سانتوس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية