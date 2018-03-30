صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: كثرت في الآونة الأخيرة سرقة الدراجات الآلية في محافظة جبل لبنان من قبل اشخاص مجهولين.
بتاريخ 26/3/2018، ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من توقيف كل من:
ا. ي. ( موالد عام 1959، لبناني)
م. ف. (مواليد عام 1985، لبناني)
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما، وضبط بحوزتهما:
اخراج قيد مزور.
مفكات وعدة وقواطع وقفازات تستعمل بعمليات السرقة.
ساعة عدد /2/، سلسلة لون فضي، علبة دواء مخدرة نوع ” بانزكسول”.
هاتف خلوي عدد /2/.
إضافة الى سيارة نوع” اوبل كومبو” لون ابيض.
وقد تبين انه يوجد بحق:
– (م. ف.) خلاصة حكم بجرم سرقة وعقوبة اشغال شاقة مؤبدة.
– (ا. ي.) خلاصتي حكم ومذكرة توقيف بجرائم: تزوير، استيلاء على اموال الغير وترويج شيكات مسروقة، شراء شيك مزور.
سلما والمضبوطات الى مفرزة الجديدة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء لإشارة القضاء المختص.
المصدر: الوكالة الوطنية