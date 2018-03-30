صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: كثرت في الآونة الأخيرة سرقة الدراجات الآلية في محافظة جبل لبنان من قبل اشخاص مجهولين.

بتاريخ 26/3/2018، ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من توقيف كل من:

ا. ي. ( موالد عام 1959، لبناني)

م. ف. (مواليد عام 1985، لبناني)

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما، وضبط بحوزتهما:

اخراج قيد مزور.

مفكات وعدة وقواطع وقفازات تستعمل بعمليات السرقة.

ساعة عدد /2/، سلسلة لون فضي، علبة دواء مخدرة نوع ” بانزكسول”.

هاتف خلوي عدد /2/.

إضافة الى سيارة نوع” اوبل كومبو” لون ابيض.

وقد تبين انه يوجد بحق:

– (م. ف.) خلاصة حكم بجرم سرقة وعقوبة اشغال شاقة مؤبدة.

– (ا. ي.) خلاصتي حكم ومذكرة توقيف بجرائم: تزوير، استيلاء على اموال الغير وترويج شيكات مسروقة، شراء شيك مزور.

سلما والمضبوطات الى مفرزة الجديدة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء لإشارة القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية