تباحث وزير الحرب الاميركي جيمس ماتيس مع الرئيس دونالد ترامب في امكانيات “البنتاغون” لتمويل الجدار الذي يريد الرئيس الاميركي تشييده على طول الحدود مع المكسيك.

وقالت المتحدثة باسم “البنتاغون” دانا وايت الخميس إن “ماتيس تباحث مع الرئيس لكن ليس لدي تفاصيل حول الموضوع”.

وتابعت المتحدثة “لا تنسوا أن أمن الاميركيين وأمن البلاد أولوية كبرى بالنسبة الى وزير الدفاع”، واضافت “بناء جدار حدودي ضخم بينما سموم المخدرات والمقاتلون الاعداء يتدفقون الى بلادنا ومسألة أمن قومي لنبن الجدار مستخدمين المليارات”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية