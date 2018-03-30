حذر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الخميس من العودة الى توتر مشابه للحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا عقب عمليات الطرد الجماعي لدبلوماسيين بين البلدين.

وقال غوتيريش للصحافيين في مقر الامم المتحدة في نيويورك “اعتقد أننا نقترب من وضع مماثل بشكل كبير لما عرفناه خلال الحرب الباردة”.

وعبر غوتيريش عن “القلق البالغ حيال غياب آليات نزع فتيل الازمة مثل القنوات الخاصة لتبادل المعلومات بين واشنطن وموسكو”.

واضاف غوتيريش “اعتقد ان الوقت حان لاجراءات احترازية من هذا النوع تضمن الاتصال الفعال والقدرة على منع التصعيد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية