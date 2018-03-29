دعت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة “الجهاد الإسلامي” في سجون العدو الاسرائيلي “الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجدهم للنفير العام والمشاركة الشعبية الواسعة والصادقة والفاعلة والحقيقية في مسيرة العودة”.

وقالت الهيئة في بيان لها الخميس “هذه مسيرة بفكرها وشكلها وزمانها استطاعت منذ اللحظة الأولى التي فيها تولدت فكرتها إرباك كل حسابات العدو الذي بدا عليه الخوف والقلق والذعر من مشهد يوم الزحف إلى حدود فلسطين المحتلة في العام 1948 مع القطاع الحبيب”.

وأضافت الهيئة “نتوجه إليكم اليوم وأنتم تدهشون العالم بكل جولة التحام مع العدو وفي كل محطة مقاومة ضد المحتلين الغزاة بمخزون وأدوات جهادية وطرق المقاومة المبتكرة والرائدة وغير التقليدية وفي القلب منها مسيرة العودة المليونية المزمعة يوم غد الجمعة”.

المصدر: فلسطين اليوم