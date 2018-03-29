طالب رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وزراء حكومته بعدم التصريح في وسائل الاعلام حول مسيرات العودة الفلسطينية، المزمع تنظيمها يوم غد الجمعة في كافة المناطق الحدودية لقطاع غزة.

وذكرت وسائل اعلام العدو ان نتانياهو أجرى مساء اليوم الخميس سلسلة من المشاورات الأمنية مع قادة أذرع جيشه للوقوف على آخر الاستعدادات لمواجهة مسيرات العودة.

وأشارت وسائل اعلام العدو الى ان “نتنياهو هاتف كلا من رئيس جهاز الأمن العام(الشاباك) ورئيس مجلس الأمن القومي للوقوف على مدى استعدادهم لمواجهة المسيرات واستمع منهم عن آخر المعلومات المتوفرة بهذا الخصوص”.

المصدر: فلسطين اليوم