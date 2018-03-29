قررت عائلات صهيونية بأكملها ترك المستوطنات المجاورة لقطاع غزة، بسبب التوتر الذي تعيشه الجبهة الداخلية الإسرائيلية مع اقتراب لحظة الصفر لمسيرة العودة الكبرى المقررة يوم غد الجمعة.

وأشارت مصادر فلسطينية الى ان “عدد كبير من المستوطنين المتواجدين في الكيبوتسات القريبة من غزة عدم الاحتفال بعيد الفصح الإسرائيلي الذي يبدأ يوم غد الجمعة لعدم شعورهم بالأمن بسبب انطلاق مسيرة العودة الكبرى بالقرب من السياج الفاصل”.

بدورها، ذكرت القناة الثانية في كيان العدو أن المستوطنين الغوا احتفالاتهم بـ”عيد الفصح” وآخرين قرروا الاحتفال في وسط وشمال فلسطين المحتلة عام 1948 لخوفهم الشديد من تسلل فلسطينيين إلى المستوطنات.

ويستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة الفاعلة بمسيرة العودة شرق قطاع غزة يوم غد الجمعة بعد نصبهم الخيام على طول الشريط الحدودي.

المصدر: فلسطين اليوم