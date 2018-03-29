بدء جلسة مجلس النواب المسائية (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2018 - 19:14
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القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة تدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك ابتداء من الجمعة
الجيش السوري يعطي آخر مهلة للإرهابيين في دوما بالغوطة الشرقية لمدة 3 أيام بدأت مساء أمس للخروج من المدينة
الإخبارية السورية: العثور على مستودعات تحوي كميات كبيرة من الأغذية في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية لدمشق
الخارجية الروسية: عملية مكافحة الإرهاب في الغوطة الشرقية لدمشق شارفت على الانتهاء
نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: آلية التحقيق بالسلاح الكيميائي فشلت ولا شرعية لأي لجان دون موافقة مجلس الأمن
رئيس مجلس الأمن: القوات الدولية هي الوحيدة المخولة بالتواجد في منطقة فصل القوات على الحدود مع الجولان السوري المحتل
صحيفة "لوموند" الفرنسية: رئيس الإستخبارات السورية علي المملوك التقى نظيره الإيطالي خلال زيارة جرت مطلع العام الحالي
الخارجية الروسية: موسكو تعتبر أن الإستفزازات حول قضية سكريبال لها علاقة بالوضع في سوريا
الخارجية الروسية: رد روسيا على طرد الدبلوماسيين الروس من دول غربية سيكون مناسباً وسيتم الإعلان عنه قريباً
الناطق بإسم الرئاسة الروسية يعلن ترحيب موسكو بأي صوت "يدفع بلندن نحو التعقل" بما خص قضية تسميم سكريبال
وزيرة الخارجية النمساوية: سفير بريطانيا لدى فيينا حاول الضغط على الحكومة لحملها على طرد دبلوماسيين روس
الخارجية الجورجية تعلن طرد دبلوماسي روسي وتؤكد تضامنها مع بريطانيا في قضية تسميم سكريبال وابنته
الرئيس اللبناني ميشال عون: لبنان يسير على طريق الإفلاس في حال أكملنا في النهج المتبع وليتحمل الجميع مسؤوليته
عون: علينا شراء الكهرباء من أي مصدر كان ولن أسال إلا عن الأسعار ونواصل السعي للوصول لإتفاق في شأن أزمة المدارس
الوزير حسين الحاج حسن: لأوسع مشاركة في الإنتخابات النيابية في السادس من أيار لحماية ظهر المقاومة
لقاء الأحزاب والشخصيات الوطنية اللبنانية: الموازنة التي أُقرت في الحكومة تكشف النهج في مواصلة سياسة الإستدانة
الإعلام المصري: فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية بنسبة 92% من مجمل أصوات الناخبين
الجيش الوطني الليبي يعلن أنه استهدف بالطائرات مواقع لحركة التمرد التشادية جنوب البلاد بهدف "إستعادة الأمن"
مسلحون مجهولون يخطفون رئيس بلدية العاصمة الليبية من منزله ويقتادونه إلى جهة مجهولة
السلطات المغربية تفكك خلية إرهابية تابعة لداعش وتعتقل عناصرها الـ 8 في مدينتي طنجة وواد زم
الخارجية الروسية حول زيارة الزعيم الكوري الشمالي للصين: نرحب بأي نشاط في المنطقة من شأنه أن يؤدي لتخفيف التوتر
رئيسة الوزراء البريطانية: مصممة على أنه مع مغادرتنا الإتحاد الأوروبي وفي السنوات التي تلي سنقوي الروابط التي توحدنا
معدل البطالة في ألمانيا يتراجع في آذار/مارس إلى رقم قياسي جديد بلغ 5.3% أي أدنى مستوى له منذ إعادة توحيد البلاد في 1990
حشد كبير يشارك في جنازة شاب أسود قتلته الشرطة ولم يكن مسلحاً في ساكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا الأميركية
السلطات الفنزويلية تعلن مصرع 68 شخصاً في حريق داخل المقر الرئيسي للشرطة في فالنسيا شمال فنزويلا
بدء جلسة مجلس النواب المسائية (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 38 mins
29 March، 2018
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