كشف مدير التربية في ريف دمشق ماهر فرج أن عدد الأطفال الخارجين من الغوطة الشرقية “ممن هم في سن التعليم” وصل إلى نحو 15 ألف طالب في مراكز الإقامة المؤقتة كافة مشيرا إلى أن الرقم إلى ازدياد نتيجة استمرار خروج المدنيين المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية في الغوطة.

وتم إحصاء الأعداد من خلال لجان احصائية ميدانية شكلت لحصر أعداد الطلاب في كل مراكز الإقامة بريف دمشق وفق فرج الذي أوضح في تصريح لـ سانا أن كوادر مديرية التربية تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية ومحافظة ريف دمشق على ثلاثة محاور لتامين الأطفال الخارجين من الغوطة الشرقية في المجال التعليمي.

المصدر: وكالة سانا