أكد فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري أن آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في استخدام السلاح الكيميائي في سورية فشلت واضحت أداة للتلاعب السياسي بيد بعض الدول.

وقال لوكالة سبوتنيك : “من المعيب أن توجه الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما الاتهامات غير الموثقة والعارية من الصحة إلى سورية باستخدام الكيميائي”.

وأضاف: “استمعنا إلى اتهامات لا صحة لها ساقتها وزارة الخارجية الأمريكية مفادها أننا نعرقل عمليات التحقق من حالات استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية رغم اننا كنا قد أوردنا أجوبة عن كل تلك الاتهامات”.

وأكد المقداد أن استخدام الاسلحة الكيميائية أمر غير أخلاقي وغير مقبول و”الحكومة السورية تنفي نفيا قاطعا امتلاك سورية لأي أسلحة دمار شامل بما ذلك الأسلحة الكيميائية”.

المصدر: سانا