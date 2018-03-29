يواصل مجلس النواب عند السادسة مساء الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة . وفي الجلسة الصباحية ناقش المجلس عددا من بنود الموازنة وابدى النواب الملاحظات عليها .

واكد وزير المال علي حسن خليل ان الحكومة مستعدة لإجراء التعديلات اللازمة على اي انفاق قد يطرح او اي واردات قد تضاف. بدوره عزا رئيس الحكومة سعد الحريري تأخر الموازنة الى الوضع السياسي في البلد، وتعهد بمحاسبة اي فاسد حتى لو كان عضوا في تيار المستقبل ما استدعى ردا من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.

من جهة ثانية طالبَ النائبانِ علي عمار وحسن فضل الله مجلسَ النواب بالبتِ سريعاً بملفِ الناجحين في مجلسِ الخدمة المدنية. واكد رئيسُ مجلس النواب نبيه بري ان حقَ هؤلاءِ محفوظ .

المصدر: قناة المنار