أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو قلقة من خطط تثبيت التواجد العسكري الأميركي في سوريا، وان آليات عسكرية ثقيلة تصل إلى التنف.

وقالت الناطقة للصحفيين: “ما زالت تقلقنا أنباء عن أن الولايات المتحدة وشركاءها يثبتون تواجدهم العسكري غير القانوني على أراضي دولة ذات سيادة، على وجه الخصوص، في المنطقة التي أقامها الأميركيون بشكل عشوائي حول التنف في الجنوب الشرقي من البلاد، تصل إلى هناك آليات ثقيلة”.

وتقع في التنف إحدى القواعد العسكرية الأميركية في سوريا، التي أنشئت في نيسان/أبريل عام 2017 ، تحت ذريعة محاربة الإرهابيين، ويجري فيها تدريب وتسليح فصائل المعارضة السورية المسلحة .

المصدر: وكالة سبوتنيك