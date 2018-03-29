أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيبحث مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، تشكيل اللجنة الدستورية السورية وكيفية عملها.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي “سيجري اليوم لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، لمناقشة كامل مواضيع قضايا إحلال السلام والاستقرار في سوريا، بما في ذلك مسألة تنظيم عمل اللجنة الدستورية وفقا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الصادرة في 30 كانون الثاني/يناير من العام الجاري”.

المصدر: سبوتنيك