صرّح سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى روسيا جون هاتسمان الخميس، أن قرار واشنطن بطرد دبلوماسيين روس، يستند إلى أدلة جدية للغاية، وأن المعلومات التي كشفتها بريطانيا في “قضية سكريبال” مقنعة للغاية. وقال هاتسمان، في مقابلة مع قناة “آر بي كا” التلفزيونية، إن “هذا القرار (طرد دبلوماسيين روس) يستند إلى أدلة جدية للغاية، قدمتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. وهي تشاورت مع العديد من البلدان والمنظمات الدولية، وشرحت بوضوح شديد وجهة نظرها بما حدث، وكيف يرتبط ذلك بروسيا. والمعلومات التي أوردتها (ماي) كانت مقنعة جدا، ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، بل وأيضا للعديد من البلدان الأخرى”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية