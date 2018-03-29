أوقفت الشرطة الايطالية صباح الخميس خمسة اشخاص في اطار عملية لمكافحة الارهاب استهدفت مقربين من منفذ اعتداء برلين الجهادي في 19 كانون الاول/ديسمبر 2016 الذي اوقع 12 قتيلا ومئة جريح، بحسب ما افادت الصحافة الايطالية.

وكان منفذ الاعتداء انيس عامري (تونسي) عاش في الماضي في ايطاليا، وقتل في ضواحي ميلانو اثناء عملية تفتيش روتينية للشرطة، ذلك بعد اربعة ايام من المطاردة عبر اوروبا بعد اعتداء برلين.

وبين الموقوفين الخمسة احد المتواطئين مع عامري وهو ايضا تونسي من مدينة لاتينا جنوب روما والذي يشتبه في انه خطط لتزويد منفذ الاعتداء باوراق هوية مزورة لتمكينه من اللجوء في الخارج، بحسب وكالة اجي الايطالية.

ويشتبه في قيام الاشخاص الموقوفين بـ”تدريب او نشاط هدفه ارهاب دولي” و”تشكيل عصابة اشرار لتزوير وثائق وتشجيع الهجرة غير الشرعية”، بحسب المصدر ذاته.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية