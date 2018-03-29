أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الخميس ان زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون الى روسيا المقررة نهاية ايار/مايو لا تزال قائمة “حتى الان”، رغم ازمة الجاسوس الروسي المزدوج السابق.

وصرح لودريان لاذاعة “ار تي ال”، “الزيارة قائمة حتى الان”، مضيفا “نريد ان يكون لنا حوار صريح مع موسكو، حوار لا لبس فيه، حوار متطلب ونحن نطلب من موسكو احترام القانون الدولي”.

وكانت لندن اتهمت موسكو بالمسؤولية عن تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته على اراضيها، الامر الذي تنفيه موسكو.

وتضامنا مع المملكة المتحدة، اعلن اكثر من عشرين دولة منذ بداية الاسبوع طرد دبلوماسيين روس. وتعهدت روسيا بالرد على هذه الاجراءات.

وكان لودريان قال بعد طرد اربعة دبلوماسيين روس، “وحدهم الروس يتقنون تصنيع (مادة) نوفيتشوك (المستخدمة في الهجوم على الجاسوس)، ولذلك لا يوجد تفسير معقول آخر” لما حصل.

ومن المقرر ان يزور ماكرون المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ خلال زيارته لروسيا يومي 24 و25 ايار/مايو.

وكان مبدأ الزيارة تقرر اثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفرنسا في 2017.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية