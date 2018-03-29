أشارت مجلة ” فرويندين” الألمانية إلى أنه ‫يتم استعمال الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي عادة قبل ‫الخلود إلى النوم مساءً، وذلك من أجل الرد على رسائل تطبيقات التراسل ‫الفوري أو متابعة شبكات التواصل الاجتماعي أو تصفح مواقع الويب، غير أن ‫مثل هذه المواقف تنطوي على خطورة بالغة.

‫وأوضحت المجلة الألمانية أن المرء قد يسقط في النوم فجأة وينزلق ‫الجهاز الجوال على المرتبة أو تحت الأغطية، وتزداد خطورة هذا الوضع عندما يكون الهاتف الذكي موصولا بشاحن الكهرباء، حيث قد ترتفع درجة حرارة ‫البطارية، وهو ما قد يتسبب في نشوب حريق.

‫وأضافت المجلة أنه لا يجوز وضع الهاتف الذكي تحت الوسادات أو ‫الأغطية أو تغطيته بأي شيء، حتى لا تزداد خطورة نشوب حريق بسبب عدم ‫تصريف الحرارة، ومن الأمور المهمة أيضا عدم وضع الأجهزة الجوالة على ‫الطاولة بجانب السرير أثناء النوم، لأنها قد تضر الصحة، كما يرى البعض.

ويحذر أطباء من أن استعمال الهاتف المحمول على الأسرّة قد يعيق النوم لأن الدماغ يتلقى إضاءة من شاشة الهاتف تخبره أنه ما زال في وقت النهار، مما قد يؤثر على إفراز هرمون النوم “الميلاتونين”.

المصدر: dpa