دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الخميس العالم إلى التقاط رسالة مسيرات العودة الكبرى المقررة يوم غد الجمعة.

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في بيان صحفي، إن مسيرة العودة التي سيشارك فيها شعبنا غدًا من كل أرجاء فلسطين هي أحد خياراته في الرد على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضد القضية الفلسطينية وحصار وصلف الاحتلال “الإسرائيلي”.

وأشار إلى أن مسيرة العودة ستجسد مشهد الوحدة الوطنية والميدانية للشعب الفلسطيني الرافض للحصار المفروض على قطاع غزة ومحاولة إسقاط حق العودة.

المصدر: مواقع اخبارية