أحرق الجيش اليمني واللجان الشعبية آليتين عسكريتين لمرتزقة الجيش السعودي اليوم الأربعاء, بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في صحراء الأجاشر قبالة نجران.

وأفاد مصدر عسكري “المسيرة نت” أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من إحراق طقمين عسكريين تابعة للمرتزقة في صحراء الأجاشر بمحافظة الجوف قبالة نجران.

كما قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية في الوقت نفسه تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي بعدد من قذائف المدفعية صحراء الأجاشر.

وحققت اصابات مباشرة. يذكر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا خلال الأيام الماضية من تكبيد مرتزقة الجيش السعودي خسائر فادحة في عددهم وعتادهم في صحراء الأجاشر قبالة نجران.

المصدر: المسيرة نت