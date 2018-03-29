بحث قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الدفع بعملية السلام في اليمن وإيقاف الحرب الدائرة منذ 3 أعوام.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي في تغريدة على تويتر : ” في إطار تعزيز الفرص للدفع بعملية السلام وإيقاف العدوان وفك الحصار الجائر على بلدنا اليمن من قبل العدوان الأميركي السعودي وحلفائه التقى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالمبعوث الدولي للأمين العام للأمم المتحدة يوم الأربعاء ٢٨ مارس ٢٠١٨ ، والذي يزور اليمن حاليا”.

ويأتي اللقاء عقب ساعات من لقاء المبعوث الأممي بوزيرة حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، وتسليمها إياه ملفاً عن انتهاكات التحالف منذ انطلاق عملياته في اليمن في 26 مارس/ آذار 2015.

المصدر: سبوتنيك