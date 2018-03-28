أجاز قاض فيدرالي، اليوم الأربعاء، رفع دعوى قضائية التي تزعم تلقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدايا من حكومات أجنبية. وقالت قناة “سي إن إن” الأميركية إن “قاضي المحكمة الجزئية في ولاية ماريلاند الأميركية بيتر ميسيت، شدد على ضرورة أن يركز المدعي العام في ولاية ماريلاند ومقاطعة كولومبيا الذي طرح القضية، على العمليات التي قامت بها مؤسسات ترامب في واشنطن”.

تقول هيئة رقابة قانونية في الولايات المتحدة إنها سترفع دعوى على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لأنه – بحسب ما تقول – ينتهك حظرا دستوريا على قبول أموال مدفوعة من حكومات أجنبية بواسطة نزلاء في فنادقه، وإيجارات لبعض مبانيه.

وينص دستور الولايات المتحدة على أنه لا يجوز لأي مسؤول فيدرالي تسلم هدايا أو “رسوم” من حكومة أجنبية. ولكن محامي الرئيس ترامب يقولون إن تلك المادة في الدستور تهدف فقط إلى منع المسؤولين الفيدراليين من قبول أي هدايا من سلطات أجنبية، ولا تنطبق على مدفوعات من قبيل رسوم الإقامة في غرفة في فندق.

وأثارت مدفوعات من حكومات أجنبية لشركات تعود ربحيتها إلى ترامب انتقادات من خبراء الدستور والأخلاقيات الذين يقولون إنها تضع ترامب في موضع انتهاك للدستور الأمريكي الذي يحظر على الرئيس تلقى “مكافآت” من حكومات أجنبية. والمكافآت في هذا السياق هي أموال أو هدايا قيمة.

واستضافت حكومتا الكويت وأذربيجان بالفعل فعاليات في فندق ترامب الدولي في العاصمة واشنطن في آذار/ مارس، وقال مكتب المحاسبة الحكومية، إنه سيتحقق مما إذا كان ترامب قدم أي مدفوعات لوزارة الخزانة من أرباح حصلت عليها فنادقه.

المصدر: وكالة سبوتنيك