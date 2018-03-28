فرضت سلطات سويسرا عقوبات بحق سبعة من كبار المسؤولين الفنزويليين بحيث باتوا ممنوعين من دخول اراضي سويسرا او عبورها، بحسب ما اعلنت الاربعاء وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية في بيان، واوضح المصدر انه سيتم تجميد اي حسابات محتملة لهم في سويسرا.

وصدرت الاجراءات عن مجلس الدولة الاتحادي باثر فوري وتأتي بعد عقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي في كانون الثاني/يناير 2018. وبين المسؤولين المعنيين رئيس الجمعية الوطنية ديوسدادو كابيلو الذي يعتبر ثاني شخصيات النظام في فنزويلا ورئيس المحكمة العليا مايكل مورينو ووزير الداخلية نيستور ريفيرول. كما اعلن مجلس الدولة السويسري حظرا على السلع ذات الصلة بالمعدات العسكرية والسلع التي يمكن استخدامها لاغراض قمعية.

كما فرض حظرا مماثلا على التجهيزات والتكنولوجيات والبرمجيات التي يمكن ان تستخدم في المراقبة او اعتراض اتصالات هاتفية او عبر الانترنت، بحسب البيان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية