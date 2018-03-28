اعلان لائحة “لائحةُ الوفاق الوطني” في دائرة بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2018 - 22:03
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اعلان لائحة “لائحةُ الوفاق الوطني” في دائرة بعبدا
منذ 1 ساعة
28 March، 2018
تقارير مصورة
في دائرة بعبدا، أُعلنت لائحةُ الوفاق الوطني.
المصدر:
قناة المنار
بعبدا
لائحة الوفاق الوطني
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